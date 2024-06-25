Ситуація в енергосистемі: графіки діють протягом усієї доби, на Дніпропетровщині застосовувалися аварійні вимкненння
Київ • УНН
Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні застосовуються погодинні графіки відключення електроенергії з 0:00 до 24:00.
Сьогодні через атаки рф на енергетичну інфраструктуру графіки погодинних відключень електроенергії застосовуються з 0:00 до 24:00. Усі споживачі, знеструмлені через негоду – зі світлом. Про це у вівторок повідомили в Міненерго, передає УНН.
Генерація, передача та споживання
Сьогодні графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено
У відомстві нагадали, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 % електроенергії для своїх потреб.
Вчора ж для недопущення перевантаження перетинів в електромережах в окремих регіонах застосовувалися додаткові черги графіків погодинних відключень. На Дніпропетровщині застосовувалися графіки аварійних вимкнень - через зростання споживання електроенергії, попри вже застосовані на той момент обмеження.
Наслідки ворожих обстрілів
На Харківщині під час ворожого обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго. У результаті знеструмлювалися побутові споживачі, а також вимикалось живлення власних потреб високовольтної підстанції.
Стан мереж
Вчора, за даними Міненерго, в південному регіоні через технологічне порушення відключалась високовольтна повітряна лінія. При цьому знеструмлювалась підстанція. Внаслідок цього без електропостачання залишалися споживачі у Миколаївській області. Усіх вже заживили.
Крім того, як повідомляється, у Кіровоградській області з технологічних причин учора вдень вимикалась кабельна лінія, внаслідок чого знеструмлювалися побутові споживачі. Усіх заживлено.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 26 542 МВт*год. Експорту не передбачається.
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