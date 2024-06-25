Ситуація в енергосистемі: графіки діють протягом усієї доби, на Дніпропетровщині застосовувалися аварійні вимкненння

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60743 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 148027 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 143174 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120604 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131706 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84501 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92762 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98623 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89627 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219995 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
1.3м/с
46%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19247 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18900 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42070 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

11:54 • 15470 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20915 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 143175 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219995 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370240 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305962 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414312 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10375 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30560 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27505 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120605 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32596 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Ситуація в енергосистемі: графіки діють протягом усієї доби, на Дніпропетровщині застосовувалися аварійні вимкненння

Київ • УНН

 • 11885 перегляди

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні застосовуються погодинні графіки відключення електроенергії з 0:00 до 24:00.

Ситуація в енергосистемі: графіки діють протягом усієї доби, на Дніпропетровщині застосовувалися аварійні вимкненння

Сьогодні через атаки рф на енергетичну інфраструктуру  графіки погодинних відключень електроенергії застосовуються з 0:00 до 24:00.  Усі споживачі, знеструмлені через негоду – зі світлом. Про це у вівторок повідомили в Міненерго, передає УНН

Генерація, передача та споживання 

 Сьогодні графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено

- заявили в Міненерго.

У відомстві нагадали, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 % електроенергії для своїх потреб. 

Вчора ж для недопущення перевантаження перетинів в електромережах в окремих регіонах застосовувалися додаткові черги графіків погодинних відключень. На Дніпропетровщині застосовувалися графіки аварійних вимкнень -  через зростання споживання електроенергії, попри вже застосовані на той момент обмеження.

Наслідки ворожих обстрілів 

На Харківщині під час ворожого обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго. У результаті знеструмлювалися побутові споживачі, а також вимикалось живлення власних потреб високовольтної підстанції.

Стан мереж

Вчора, за даними Міненерго, в південному регіоні через технологічне порушення відключалась високовольтна повітряна лінія. При цьому знеструмлювалась підстанція. Внаслідок цього без електропостачання залишалися споживачі у Миколаївській області. Усіх вже заживили. 

Крім того, як повідомляється, у Кіровоградській області з технологічних причин учора вдень вимикалась кабельна лінія, внаслідок чого знеструмлювалися побутові споживачі. Усіх заживлено.

Імпорт та експорт 

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 26 542 МВт*год. Експорту не передбачається.

Взимку українцям можуть давати світло по 8-10 годин на день, якщо температура повітря буде 0°C - нардеп24.06.24, 16:57 • 23280 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67