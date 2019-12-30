Ситуация в зоне ООС: боевики не нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. С начала суток, 30 декабря, российско-оккупационные войска на Донбассе не проявляли активности на линии соприкосновения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток, 30 декабря, по состоянию на 12:00, по имеющейся информации, российско-оккупационные войска вооруженной активности на линии боевого столкновения не проявляли", - сказал Гуцуляк.
Он добавил, что подразделения Объединенных сил ежеминутно находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны.
Напомним, 29 декабря боевики 7 раз обстреливали украинские позиции.