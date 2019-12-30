Ситуація у зоні ООС: бойовики не порушували "режимі тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Від початку доби, 30 грудня, російсько-окупаційні війська на Донбасі не проявляли активності на лінії зіткнення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Від початку поточної доби, 30 грудня, станом на 12:00, за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська збройної активності на лінії бойового зіткнення не проявляли”, — сказав Гуцуляк.
Він додав, що підрозділи Об’єднаних сил щохвилини перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави.
Нагадаємо, 29 грудня бойовики 7 разів обстрілювали українські позиції.