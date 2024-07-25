В Украине ситуация в энергосистеме продолжает улучшаться, однако в Минэнерго призвали потребителей разумно использовать электроэнергию. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сегодня, 25 июля у нас, как и ожидалось ситуация продолжает улучшаться и это уже чувствуют все потребители. Действительно сегодня не планируется применение графиков отключений до 16:00 ... В системе существует дефицит, мы получили значительные повреждения. Хотя и продолжается ремонтная кампания и наши энергетики продолжают как можно скорее восстанавливать, однако мы призываем наших потребителей продолжать разумно использовать электроэнергию. Потому что ситуация к сожалению из-за возможных российских атак, и вообще из-за сложной чувствительности системы сейчас может меняться постоянно,

Также она объяснила почему сейчас в Украине чувствуется облегчение относительно отключений света.

У нас на прошлой неделе и вчера вышли из плановых ремонтов гораздо быстрее срока, но с соблюдением всех норм два атомных энергоблока. Что касается восстановления, оно активно продолжается, в том числе с помощью наших международных партнеров, - сказала Гринчук.

Дополнение

По указанию Укрэнерго графики отключений сегодня, 25 июля будут применяться с 16:00 до 22:00.

Гринчук отмечала, что экспорт электроэнергии Украиной невозможен, так как все имеющиеся энергоресурсы страны направлены на обеспечение внутренних потребностей из-за дефицита.

