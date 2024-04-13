Ситуация на некоторых направлениях фронта сложная: Зеленский поговорил с военными и Умеровым

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговоры с военными и министром обороны Рустемом Умеровым. Речь шла о ситуации на фронте, передает УНН.

"Сегодня, как и всегда, я был на связи с военными, с министром обороны. Ситуация на фронте, на некоторых направлениях - она сложная. И каждый, кто сейчас проявляет свою стойкость, каждый, кто защищает наши позиции, он делает колоссальную работу. Спасибо каждому солдату и командиру!" - сообщил Зеленский во время видеообращения.

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Напомним,

Как сообщал УНН, за минувшие сутки россияне потеряли 1030 человек личного состава.