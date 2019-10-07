Ситуация на КПВВ в зоне ООС: в очередях застряли 250 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Утром в понедельник, 7 октября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Обьеднаниих сил в очередях застряли 250 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 10/20", - говорится в сообщении.
Также 6 октября пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Марьинка" пресекли попытку перемещения товаров с нарушением установленных правил. В частности, на временно оккупированную территорию Украины пытались провезти смартфоны на общую сумму почти 60 тысяч гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.
Кроме того сообщается, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился во всех дорожных коридорах. В общем через КПВВ последовало 29,8 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.
Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. Пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.
Напомним, в Станице Луганской между контрольным пунктом въезда-выезда и мостом смонтируют две автобусных остановки.