Ситуація на КПВВ у зоні ООС: у чергах застрягли 250 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Зранку в понеділок, 7 жовтня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаниїх сил у чергах застрягли 250 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/50; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 30/40; "Гнутове" – 10/20", - йдеться в повідомленні.
Також 6 жовтня прикордонники Краматорського загону спільно з співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Мар’їнка" припинили спробу переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Зокрема на тимчасово окуповану територію України намагались провезти смартфони на загальну суму майже 60 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.
Крім того повідомляється, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік зменшився у всіх дорожніх коридорах. Загалом через КПВВ прослідувало 29,8 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі. Пропускні операції здійснюються з 7:00 до 18:30.
Нагадаємо, у Станиці Луганській між контрольним пунктом в'їзду-виїзду та мостом змонтують дві автобусних зупинки.