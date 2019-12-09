Ситуация на КПВВ на Донбассе: утром в очередях насчитали более 230 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Утром в понедельник, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 235 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/75; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что за минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась. В общем через КПВВ последовало 28,1 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00.
Напомним, в районе Богдановки Донецкой области продолжаются мероприятия по верификации представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств.