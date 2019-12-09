Ситуація на КПВВ на Донбасі: зранку в чергах нарахували понад 230 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Зранку в понеділок, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах застрягли 235 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/50; "Мар’їнка" – 0/75; "Новотроїцьке" – 10/40; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Крім того у пресслужбі додали, що за минулу добу інтенсивність пасажиро-транспортного потоку зменшилась. Загалом через КПВВ прослідувало 28,1 тисячі осіб та 3,6 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 08.00 до 17.00.
Нагадаємо, у районі Богданівки Донецької області тривають заходи з верифікації представниками СММ ОБСЄ результатів завершення процесу розведення сил і засобів.