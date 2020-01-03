Ситуация на Донбассе: в течение суток боевики дважды нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Как сообщал УНН ранее, 2 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.