ООС: бойовики чотири рази обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. 2 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
2 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Миколаївки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.
2 обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поряд з Оріховим – з підствольного гранатомета;
в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вчора, 2 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби, 3 січня, російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського. Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, ситуація на ділянках розведення на початок нового року залишається стабільною.