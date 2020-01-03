ООС: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. 2 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
2 обстрелы наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Николаевки - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
2 обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
рядом с Орехово - из подствольного гранатомета;
в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера, 2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этих суток, 3 января, российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, ситуация на участках разведения на начало нового года остается стабильной.