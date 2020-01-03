Ситуація на Донбасі: упродовж доби бойовики двічі порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населених пунктів Новолуганське та Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією штабу, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Як повідомляв УНН раніше, 2 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.