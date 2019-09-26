Ситуация на Донбассе: боевики совершили 7 обстрелов, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. За сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
"На протяжении суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска - из стрелкового оружия;
неподалеку Новогнатовки по направлению Стили - с противотанкового ракетного комплекса;
вблизи Водяного по направлению Ужовки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Марьинки по направлению Трудовского - из снайперского оружия;
вблизи Красногоровки по направлению Старомихайловки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Новолуганского по направлению Доломитного - из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"На протяжении текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня.