Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 7 обстрілів, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Упродовж доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї;
неподалік Новогнатівки з напрямку Стили – з протитанкового ракетного комплексу;
поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Мар’їнки з напрямку Трудівського – зі снайперської зброї;
поблизу Красногорівки з напрямку Старомихайлівки – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
двічі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
"Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, 25 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню.