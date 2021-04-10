Ситуация на Донбассе: боевики совершили 6 обстрелов и подняли в воздух беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. С начала этого периода на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов по позициям украинских защитников, и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
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"С начала этого периода зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов по позициям украинских защитников, и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.
Детали
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско - оккупационные войска совершили обстрел недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а у Авдиивки - из ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от поселка Майорское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, в районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское было зафиксировано пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
Ранее
За прошедшие сутки, 9 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2.
Контекст
В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.
Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.
Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.