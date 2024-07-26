россияне обстреляли приграничье Черниговщины, в результате чего было зафиксировано 34 взрыва. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

В течение последних суток произошли обстрелы из минометов и артиллерии по территории Черниговской области, где было зафиксировано 34 взрыва.

В Новгород-Северской громаде произошло 9 взрывов, вероятно из артиллерии, в направлении населенных пунктов Каменская Слобода и Ковпинка.

В Семеновской громаде зафиксировано 2 взрыва, вероятно из артиллерии, возле населенного пункта Лесковщина.

Сновская громада подверглась обстрелам из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Клюсы.

В Городнянской громаде произошло 15 взрывов, вероятно из миномета калибра 120 мм, в направлении населенного пункта Бериловка.

На данный момент информация о жертвах или пострадавших среди местного населения не поступала.

Напомним

На фронте за прошедшие сутки состоялось 147 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг был активным на Кураховском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба

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