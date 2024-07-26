Киев • УНН
российские войска нанесли удары по пограничью Черниговской области из минометов и артиллерии. Зафиксировано 34 взрыва в разных общинах, информации о пострадавших нет.
россияне обстреляли приграничье Черниговщины, в результате чего было зафиксировано 34 взрыва. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Детали
В течение последних суток произошли обстрелы из минометов и артиллерии по территории Черниговской области, где было зафиксировано 34 взрыва.
На данный момент информация о жертвах или пострадавших среди местного населения не поступала.
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