Сытник: на подходе очередная отмена ответственности за незаконное обогащение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Председатель национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что на подходе еще очередная отмена ответственности за незаконное обогащение. Об этом он заявил в интервью Hromadske, передает корреспондент УНН.
"Это не первое решение, когда отменяются определенные инструменты, эффективные инструменты, напомню отменяли ответственность за незаконнное обогащение - это было в 2019 году, затем НАБУ лишили права подавать иски о признании недействительными коррупционных сделок, сейчас отменили ответственность за недостоверное декларирование, я думаю, что на подходе еще очередная отмена ответственности за незаконное обогащение", - сказал Сытник.
По его словам, постепенно исчезают новаторские инструменты в борьбе с коррупцией, которые испытаны на практике.
"Это лишение антикоррупционной структуры эффективных инструментов в борьбе с коррупцией", - подчеркнул Сытник.
Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.
Как сообщалось, в Национальном антикоррупционном бюро Украины, заявили, что решение Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование является политическим и разрушает антикоррупционную реформу.
В Офисе Президента отметили, что глава государства Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности.