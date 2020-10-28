Ситник: на підході чергове скасування відповідальності за незаконне збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Голова національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що на підході ще чергове скасування відповідальності за незаконне збагачення. Про це він заявив в інтерв'ю Hromadske, передає кореспондент УНН.
“Це не перше рішення, коли скасовуються певні інструменти, ефективні інструменти, нагадаю скасовували відповідальність за незаконнне збагачення — це було у 2019 році, потім НАБУ позбавили права подавати позови про визнання не дійсними корупційних угод, зараз скасували відповідальність за недостовірне декларування, я думаю, що на підході ще чергове скасування відповідальності за незаконне збагачення”, — сказав Ситник.
За його словами, поступово зникають новаторські інструменти в боротьбі з корупцією, які випробувані на практиці.
“Це позбавлення антикорупційної структури ефективних інструментів в боротьбі з корупцією”, — наголосив Ситник.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.
Як повідомлялося,у Національному антикорупційному бюро України, заявили що рішення Конституційного суду України щодо скасування кримінальну відповідальність за недостовірне декларування є політичним та руйнує антикорупційну реформу.
В Офісі Президента відзначили, що Глава держави Володимир Зеленський обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил. Українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи, а антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їхньої перевірки та притягнення порушників до відповідальності.