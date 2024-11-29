Сырский после поездки в Донецкую область: принял решение об усилении подразделений резервами и вооружением
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинспектировал подразделения на Покровском и Кураховском направлениях. Принято решение об усилении войск резервами, боеприпасами и техникой.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский посетил части и подразделения на Покровском и Кураховском направлениях фронта. Об этом главком сообщил у себя в Telegram. По его словам, были приняты решения по усилению военного, передает УНН.
Работал в частях и подразделениях Донецкой области, на Покровском и Кураховском направлениях. Главная цель-лично пообщаться с командирами, которые непосредственно ведут бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь. По результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой
Главком подчеркнул, что ВСУ продолжают сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике.
Дополнение
25 февраля в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что Сырский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.