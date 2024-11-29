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Сырский после поездки в Донецкую область: принял решение об усилении подразделений резервами и вооружением

Сырский после поездки в Донецкую область: принял решение об усилении подразделений резервами и вооружением

Киев  •  УНН

 • 5442 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинспектировал подразделения на Покровском и Кураховском направлениях. Принято решение об усилении войск резервами, боеприпасами и техникой.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский посетил части и подразделения на Покровском и Кураховском направлениях фронта. Об этом главком сообщил у себя в Telegram. По его словам, были приняты решения по усилению военного, передает УНН.

Работал в частях и подразделениях Донецкой области, на Покровском и Кураховском направлениях. Главная цель-лично пообщаться с командирами, которые непосредственно ведут бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь. По результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой

- написал Сырский.

Главком подчеркнул, что ВСУ продолжают сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике.

Дополнение

25 февраля в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что Сырский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина
donetskДонецк