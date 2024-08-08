Сирский обсудил с главнокомандующим вооруженных сил НАТО в Европе потребности ВСУ
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с генералом НАТО Кристофером Каволи. Обсудили военную помощь, потребности в дальнобойном оружии и боеприпасах, а также усиление ПВО Украины.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский обсудил с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи потребности украинского войска. Об этом Сырский написал в Facebook, передает УНН.
Планируем направления сотрудничества на 2024-2025 годы. Тщательное планирование при поддержке западных партнеров критически необходимо для обескровливания врага. Разговаривал с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, Командующим вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи, поблагодарил за оказанную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности по средствам дальнего поражения и боеприпасов к ним
Как сообщается, отдельно обсудили вопрос усиления нашего ПВО. Сырский указал, что защита украинских городов и критической инфраструктуры - важный приоритет.
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