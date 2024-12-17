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Сырский: на Курщине рф уже 3 день проводит интенсивные наступательные действия, активно применяет подразделения армии КНДР

Сырский: на Курщине рф уже 3 день проводит интенсивные наступательные действия, активно применяет подразделения армии КНДР

Киев  •  УНН

 • 3439 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ сообщил об интенсивных наступательных действиях рф в курской области с привлечением северокорейских подразделений. Наемники из КНДР уже понесли значительные потери.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россия усилила интенсивность боевых действий в курской области, где активно привлекаются подразделения армии КНДР. По его словам, северокорейские наемники уже понесли значительные потери. Об этом он рассказал во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

Третьи сутки враг проводит интенсивные наступательные действия на территории Курской области и активно применяет подразделения армии КНДР. Северокорейские наемники уже понесли большие потери

- сказал Сырский.

По его словам, сейчас основные усилия Сил обороны Украины сосредотачиваются на удержании занимаемых рубежей и позиций, нанесении противнику максимальных потерь, истощении врага и создании условий для дальнейшего освобождения ВОТ.

Сложнее всего ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях. Враг усилил интенсивность действий на Краматорском, Торецком и Времовском направлениях, где пытается прорвать оборону наших войск, но успеха нет

- сказал Сырский.

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Как указал Сырский, ситуация на Юге Украины напряженная, но контролируемая: на Ореховском там Днепровском направлениях россияне проводят наступательные действия низкой интенсивности.

Также главнокомандующий добавил, что на Севере враг продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что количество северокорейских войск, участвующих в атаках, которые сейчас сдерживают украинские защитники, может возрасти, и мир должен это осознавать и усиливать оборонное сотрудничество.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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