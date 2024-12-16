Ситуация тяжелая: в Торецке идут сложные городские бои
Киев • УНН
В Торецке продолжаются сложные городские бои, город подвергается массированным ударам из артиллерии и авиации. По словам военных, от населенного пункта почти ничего не осталось.
В Торецке Донецкой области идут сложные городские бои, ситуация там тяжелая. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.
«В Торецке идут сложные городские бои. Там ситуация тяжелая. Враг уничтожает город из артиллерии и авиации. К сожалению, от города почти ничего не осталось. В таких сложных условиях нашим защитникам приходится вести бои», - сказала Бобовникова.
Дополнение
ОСУВ «Хортица» сообщало, что прифронтовой Торецк Донецкой области почти стерт с лица земли вражескими КАБами и артиллерией. Украинские защитники из 42 отдельной механизированной бригады сняли с камер дронов, как выглядит город.