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Ситуация тяжелая: в Торецке идут сложные городские бои

Ситуация тяжелая: в Торецке идут сложные городские бои

Киев  •  УНН

 • 2392 просмотра

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В Торецке продолжаются сложные городские бои, город подвергается массированным ударам из артиллерии и авиации. По словам военных, от населенного пункта почти ничего не осталось.

В Торецке Донецкой области идут сложные городские бои, ситуация там тяжелая. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.

«В Торецке идут сложные городские бои. Там ситуация тяжелая. Враг уничтожает город из артиллерии и авиации. К сожалению, от города почти ничего не осталось. В таких сложных условиях нашим защитникам приходится вести бои», - сказала Бобовникова.

Дополнение

ОСУВ «Хортица» сообщало, что прифронтовой Торецк Донецкой области почти стерт с лица земли вражескими КАБами и артиллерией. Украинские защитники из 42 отдельной механизированной бригады сняли с камер дронов, как выглядит город.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
toretskТорецк
ukrainaУкраина
donetskДонецк