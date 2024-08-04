Киев • УНН
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины 4 августа. Ожидаются дожди на севере и западе, температура днем до 27°C, местами до 32°C.
В Украине сегодня, 4 августа, ожидаются дожди в северных и западных областях, местами грозы. Температура днем поднимется до 27°, местами до 32°. По всей стране кроме большинства западных, Житомирской, Черниговской и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
"Предупреждение о пожарной опасности в Украине. 4 августа в Украине, кроме большинства западных, Житомирской, Черниговской и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
4 августа в Украине ожидается переменная облачность. Дожди, местами грозы, ночью в Черниговской и Сумской областях значительные дожди; днем в западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 17-22°, в западных и северных областях 12-17°; днем 22-27°, в юго-восточной части 27-32°.
Погода в столичном регионе
На Киевщине ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь, местами гроза, в Киеве без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°;
В Киеве ночью 15-17°, днем 23-25°.