В Украине сегодня, 4 августа, ожидаются дожди в северных и западных областях, местами грозы. Температура днем поднимется до 27°, местами до 32°. По всей стране кроме большинства западных, Житомирской, Черниговской и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

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"Предупреждение о пожарной опасности в Украине. 4 августа в Украине, кроме большинства западных, Житомирской, Черниговской и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

4 августа в Украине ожидается переменная облачность. Дожди, местами грозы, ночью в Черниговской и Сумской областях значительные дожди; днем в западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 17-22°, в западных и северных областях 12-17°; днем 22-27°, в юго-восточной части 27-32°.

Погода в столичном регионе

На Киевщине ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь, местами гроза, в Киеве без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°;

В Киеве ночью 15-17°, днем 23-25°.