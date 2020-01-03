Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Украине в ближайшие двое суток будет небольшой мокрый снег и дождь, 6 января - местами умеренный мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра днем в западных, Черниговской и Сумской областях, 5 января в Украине небольшой мокрый снег и дождь, 6 января в юго-восточных областях умеренный мокрый снег, в Крыму дождь, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.
4-5 января на западе страны отдельные порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью 0-6° мороза, днем 0-5° тепла, завтра на юге до 7° тепла; в Карпатах ночью и днем 3-10° мороза.
Напомним, в Карпатах выпало уже полметра снега.