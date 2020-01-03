Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В Україні у найближчі дві доби буде невеликий мокрий сніг та дощ, 6 січня - подекуди помірний мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра вдень у західних, Чернігівській та Сумській областях, 5 січня в Україні невеликий мокрий сніг та дощ; 6 січня у південно-східних областях помірний мокрий сніг, в Криму дощ, на решті території без опадів", - вказали синоптики.
4-5 січня на заході країни окремі пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 0-6° морозу, вдень 0-5° тепла, завтра на півдні до 7° тепла; в Карпатах вночі та вдень 3-10° морозу.
Нагадаємо, у Карпатах випало вже пів метра снігу.