Синегубов: с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили более 2800 человек на Харьковщине, из них - 82 ребенка

С начала полномасштабного вторжения оккупанты убили более 2800 человек на Харьковщине, однако эта цифра может быть больше из-за того, что еще есть места массового захоронения, к которым нельзя добраться. Также известно о 82 детях, которых убила россия на территории области. Самому младшему из них было всего 5 месяцев, рассказал в эфире телемарафона председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Если брать с начала полномасштабного вторжения, то эта цифра достигает более 2800 человек и это не окончательная цифра, потому что еще есть места массового захоронения, к которым мы дойти не можем, они находятся вблизи границы. Однако, по показаниям свидетелей, людей, которые давали показания после деоккупации наших территорий, указывали на эти места. Поэтому жертв, к сожалению, значительно больше. На сегодня мы можем говорить о 82 ребенка, которых убила россия, на нашей территории. Самому младшему из них было всего 5 месяцев - сказал Синегубов.

Напомним,

Шестеро мужчин, среди которых врач-интерн, анестезиолог, водители и гражданский муж и председатель Волчанской МВА, получили взрывные ранения различной степени тяжести в результате вражеского обстрела кассетными боеприпасами села Бугаевка Харьковской области.