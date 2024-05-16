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Синєгубов: з початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили понад 2800 людей на Харківщині, з них - 82 дитини

Синєгубов: з початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили понад 2800 людей на Харківщині, з них - 82 дитини

Київ • УНН

 • 35007 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення російськими окупантами в Харківській області було вбито понад 2800 осіб, у тому числі 82 дитини, наймолодшій з яких 5 місяців, причому реальна кількість жертв, ймовірно, вища через невіднайдені масові поховання.

З початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили понад 2800 людей на Харківщині, однак ця цифра може бути більшою через те, що ще є місця масового поховання, до яких не можна дістатися. Також відомо про 82 дитини, яких вбила росія на території області. Наймолодшому з них було лише 5 місяців, розповів в ефірі телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Якщо брати з початку повномасштабного вторгнення, то ця цифра сягає понад 2800 людей і це не остаточна цифра, тому що ще є місця масового поховання, до яких ми дійти не можемо, вони знаходяться поблизу кордону. Однак, за показами свідків, людей, які давали свідчення після деокупації наших територій, вказували на ці місця. Тому жертв, на жаль, значно більше. На сьогодні ми можемо говорити про 82 дитини, яких вбила росія, на нашій території. Наймолодшому з них було лише 5 місяців 

- сказав Синєгубов.

Нагадаємо

Шестеро чоловіків, серед яких лікар-інтерн, анестезіолог, водії та цивільний чоловік і голова Вовчанської МВА, отримали вибухові поранення різного ступеня тяжкості внаслідок ворожого обстрілу касетними боєприпасами села Бугаївка Харківської області.

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