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Сына кронпринцессы Норвегии, обвиненного в изнасиловании, освободили из-под стражи

Сына кронпринцессы Норвегии, обвиненного в изнасиловании, освободили из-под стражи

Киев  •  УНН

 • 2545 просмотра

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Мариус Борг Хойби, сын наследной принцессы Метте-Марит, был освобожден из-под стражи после обвинений в изнасиловании. Полиция Осло продолжает расследование и сообщает о другом деле, связанном с сексуальными преступлениями.

Сына норвежской кронпринцесса Метте-Марит, 27-летнего Мариуса Борга Хойби, которого арестовали на прошлой неделе по подозрению в изнасиловании, освободили из-под стражи. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Прокурор Андреас Крушевский заявил в среду, что полиция изучила доказательства, изъятые в связи с арестом Мариуса Борга Хойби, и провела допросы свидетелей.

В полиции Осло отметили, что было принято решение не добиваться дальнейшего содержания сына кронпринцессы под стражей. "В настоящее время мы больше не видим, что существует риск фальсификации доказательств", – сообщили полицейские.

Адвокат Хойби Эйвинд Братлиен подтвердил норвежскому информационному агентству NTB, что его подзащитного освободили из-под стражи.

В то же время в полиции Осло сообщили, что начали расследование "еще одного дела, связанного с сексуальными преступлениями". Однако детали новых обвинений не разглашают.

В Норвегии предварительное обвинение предъявлено официальному обвинению и позволяет властям задерживать подозреваемых во время расследования.

Дополнение

27-летний Мариус Борг Хойби является пасынком наследника норвежского престола, кронпринца Гокона, и сыном Метте-Марит от предыдущих отношений. У него нет королевского титула и официальных обязанностей.

Мужчину арестовали на прошлой неделе в Осло по предварительному обвинению в "половом акте с лицом, которое находилось без сознания или по другим причинам не могло сопротивляться", сообщила полиция. Власти не уточнили, когда именно произошло вероятное изнасилование.

Хойби отрицает обвинения.

Напомним

Мариуса Борга Хейби, сына наследной принцессы Метте-Марит, арестовали в Осло по подозрению в изнасиловании. Это уже не первый арест 27-летнего мужчины, которому ранее выдвигали обвинения в насилии и угрозах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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