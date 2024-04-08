Силы обороны Юга: враг на 30% увеличил использование ударных дронов, на левобережье Херсонской области произошло 8 боестолкновений

На левобережье Херсонской области за прошедшие сутки произошло 8 боестолкновений с российскими войсками, оккупанты понесли потери и отступили, а украинские подразделения продолжают боевую работу по закреплению и расширению плацдарма. В то же время враг на юге увеличил применение ударных дронов различных типов за прошедшую неделю на 30%. Об этом сообщили в понедельник в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба. Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. Осуществил 3 штурма на Ореховском направлении, из которых 1 в районе Работино и 2 в районе Старомайорского. Успеха не имел, указали в Силах обороны Юга.

"На левобережье Днепра на временно оккупированной Херсонщине состоялось 8 боестолкновений с врагом. Понеся потери, оккупанты вынуждены были отступить. А наши подразделения продолжают боевую работу по закреплению и расширению плацдарма", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

Также отмечается, что "российские оккупационные войска ведут активную аэроразведку, пытаясь проникнуть на максимально возможную глубину в тыловые регионы, давят артиллерийскими обстрелами и увеличили применение ударных дронов различных типов за прошедшую неделю на 30%". На Ореховском направлении активно применяют авиацию, отметили в Силах обороны Юга.

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