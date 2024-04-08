Силы обороны Юга: враг на 30% увеличил использование ударных дронов, на левобережье Херсонской области произошло 8 боестолкновений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  44112 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  81844 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  142168 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  114430 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  204323 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192279 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182459 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152727 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110056 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127700 просмотра

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Силы обороны Юга: враг на 30% увеличил использование ударных дронов, на левобережье Херсонской области произошло 8 боестолкновений

На левом берегу Херсонской области украинские войска провели 8 боевых столкновений с российскими войсками, нанеся им потери и заставив отступить, при этом продолжают боевую работу по закреплению и расширению плацдарма, при этом за последнюю неделю противник на 30% увеличил использование ударных беспилотников.

Война •   •  8082 просмотра
Силы обороны Юга: враг на 30% увеличил использование ударных дронов, на левобережье Херсонской области произошло 8 боестолкновений

Враг ударил КАБами по центру Белополья на Сумщине: есть раненые

Российские войска нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по центру города Белополье Сумской области. Предварительно, есть раненые.

Война •   •  9021 просмотра
Враг ударил КАБами по центру Белополья на Сумщине: есть раненые

Хотел обогнать: на Киевщине во время ДТП перевернулась легковушка, двое пострадавших

В Киевской области легковушка перевернулась после попытки обгона автомобиля "Fiat". Водитель и пассажир легковушки были госпитализированы.

Общество •   •  9881 просмотра
Хотел обогнать: на Киевщине во время ДТП перевернулась легковушка, двое пострадавших

Украинские полярники на станции Вернадского насчитали рекордное количество субантарктических пингвинов

В этом сезоне украинские полярники насчитали более 7 000 субантарктических пингвинов возле станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез.

УНН Lite •   •  8497 просмотра
Украинские полярники на станции Вернадского насчитали рекордное количество субантарктических пингвинов

"Политическая наивность": Подоляк прокомментировал идеи о мире с россией в обмен на украинские территории

Михаил Подоляк, советник председателя ОП, считает, что идеи заключения мира с россией в обмен на украинские территории являются политически наивными, поскольку россия не будет придерживаться никаких договоров и будет продолжать свою агрессию.

политика •   •  10640 просмотра
"Политическая наивность": Подоляк прокомментировал идеи о мире с россией в обмен на украинские территории

На Николаевщине масштабный пожар: вспыхнула стихийная свалка

Вблизи села Галициново Николаевского района возник стихийный пожар на свалке площадью 1,2 га.

Криминал и ЧП •   •  8647 просмотра
На Николаевщине масштабный пожар: вспыхнула стихийная свалка

лукашенко грезит о "противостоянии" в беларуси для захвата "хотя бы куска земли"

лукашенко утверждает, что оппозиция, поддерживаемая Западом, стремится захватить часть беларуси, чтобы пригласить иностранные войска и спровоцировать вооруженное противостояние.

Новости Мира •   •  9548 просмотра
лукашенко грезит о "противостоянии" в беларуси для захвата "хотя бы куска земли"

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Государственный оператор тыла может отказаться от услуг одного поставщика для Вооруженных Сил из-за неудовлетворительного выполнения им своих обязательств, перераспределив заказ на другие компании по указанным ценам за комплект.

Война •   •  44112 просмотра
Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Украинская спортсменка победила в Кубке Европы по боулдерингу: с отличным результатом, пройдя флэшем с первой попытки

Украинская скалолазка Рафаэлла Казбекова завоевала золотую медаль на Кубке Европы по боулдерингу 2024 в возрастной группе U16 в итальянском Курно, став единственной участницей, которая преодолела все четыре валуна.

спорт •   •  9495 просмотра
Украинская спортсменка победила в Кубке Европы по боулдерингу: с отличным результатом, пройдя флэшем с первой попытки

россияне ударили из авиации по гражданской инфраструктуре Сум - ОВА

Россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре в Сумах. Сейчас уточняются последствия вражеской атаки.

Война •   •  13116 просмотра
россияне ударили из авиации по гражданской инфраструктуре Сум - ОВА