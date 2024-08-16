Силы обороны уничтожили «Град» на левобережье Херсонщины - Лиховий

Украинские силы на левом берегу Днепра успешно уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» в районе села Раденск, на оккупированной части Херсонщины.

Об этом сообщил представитель ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Это утро началось для оккупантов на левом берегу Днепра с дыма и огня, ведь была уничтожена их реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» в районе села Раденск, на оккупированной части левобережья Херсонщины - говорит Лиховой.

По его словам, потери россиян по всей операционные зоне «Таврия» по состоянию на 07:00 составляет 25 человек убитыми.

Уже с начала суток было отражено 1 штурмовое действие противника на Роботинском выступе на село Малая Токмачка. Вообще есть такая тенденция, что именно на Приднепровском направлении, на левобережье Херсонской области, где есть украинские плацдармы севернее Крынок, там у нас есть две трети всех штурмов, которые мы учитываем - говорит он.

Напомним,

Украинские подразделения на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Крынки, успешно отбили еще семь атак врага, который активизировал свои действия в этом районе.