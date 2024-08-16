Силы обороны уничтожили «Град» на левобережье Херсонщины - Лиховий
Киев • УНН
Украинские силы уничтожили РСЗО «Град» возле села Раденск на оккупированной части Херсонщины. На левобережье Днепра происходит две трети всех штурмов, которые фиксируют украинские военные.
Украинские силы на левом берегу Днепра успешно уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» в районе села Раденск, на оккупированной части Херсонщины.
Об этом сообщил представитель ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Это утро началось для оккупантов на левом берегу Днепра с дыма и огня, ведь была уничтожена их реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» в районе села Раденск, на оккупированной части левобережья Херсонщины
По его словам, потери россиян по всей операционные зоне «Таврия» по состоянию на 07:00 составляет 25 человек убитыми.
Уже с начала суток было отражено 1 штурмовое действие противника на Роботинском выступе на село Малая Токмачка. Вообще есть такая тенденция, что именно на Приднепровском направлении, на левобережье Херсонской области, где есть украинские плацдармы севернее Крынок, там у нас есть две трети всех штурмов, которые мы учитываем
Напомним,
Украинские подразделения на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Крынки, успешно отбили еще семь атак врага, который активизировал свои действия в этом районе.