Силы обороны отбили прорыв российской ДРГ на Сумщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  115384 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  133945 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  135673 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  135869 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  112915 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  127158 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120386 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128877 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141523 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128470 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Публикации

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15 марта 2024, 12:36  •  157425 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

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Силы обороны отбили прорыв российской ДРГ на Сумщине

В Сумской области Силы обороны остановили очередную попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь границу Украины, при этом количество вражеских авианалетов значительно возросло - более 40 в сутки.

Война •   •  10274 просмотра
Силы обороны отбили прорыв российской ДРГ на Сумщине

В оккупированном Бердянске прогремел громкий взрыв

В оккупированном россией городе Бердянск, Украина, прогремел громкий взрыв. По сообщениям соцсетей, это была не операция противовоздушной обороны или учения.

Война •   •  15250 просмотра
В оккупированном Бердянске прогремел громкий взрыв

В Киеве обнаружили сброс нефтепродуктов на Богатырском озере: продолжаются работы по очистке

На озере Богатырское в Оболонском районе столицы произошла утечка нефтепродуктов. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов, эксперты из КП "Плесо" установили боны и применили специальное средство "Эколан-М".

Общество •   •  16023 просмотра
В Киеве обнаружили сброс нефтепродуктов на Богатырском озере: продолжаются работы по очистке

Убийство украинки в Германии: полиция задержала россиянку и ее мужа

Немецкая полиция арестовала россиянку и ее мужа, подозреваемых в убийстве 27-летней украинки Маргариты из Харькова, которая приехала в Германию с матерью и дочерью 4 месяца назад.

Криминал и ЧП •   •  16658 просмотра
Убийство украинки в Германии: полиция задержала россиянку и ее мужа

Оккупанты планируют потратить более 45 млрд рублей на "российские ценности": что известно

В этом году россия планирует масштабную пропагандистскую кампанию, направленную на украинцев и собственное население, с использованием псевдоистории и традиционных российских ценностей для изменения сознания и усиления военной ориентации, с бюджетом в 45,8 миллиардов рублей.

Война •   •  20587 просмотра
Оккупанты планируют потратить более 45 млрд рублей на "российские ценности": что известно

Ликвидация последствий ракетного обстрела в Одессе еще продолжается - Кипер

Российские войска атаковали Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма, что повлекло прибытие министра внутренних дел Украины и главы Национальной полиции для надзора за мерами реагирования.

Война •   •  21752 просмотра
Ликвидация последствий ракетного обстрела в Одессе еще продолжается - Кипер

Днепропетровщина: враг восемь раз бил по Никопольщине, два человека ранены

В результате российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области были ранены 75-летний мужчина и 77-летняя женщина, повреждены более трех десятков домов и разрушены объекты инфраструктуры.

Война •   •  19536 просмотра
Днепропетровщина: враг восемь раз бил по Никопольщине, два человека ранены

Двое депутатов из Черногории поехали "наблюдать" за псевдовыборами в рф

Два черногорских городских депутата участвовали в качестве международных экспертов-наблюдателей на псевдовыборах "выборах" путина в рф.

политика •   •  20475 просмотра
Двое депутатов из Черногории поехали "наблюдать" за псевдовыборами в рф

Твои "выборы" давно уже превратились в полный фарс: Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон записали обращение к путину

Российский добровольческий корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон призвали путина разрешить эвакуацию гражданского населения из белгородской и курской областей из-за активных боевых действий, назвали его выборы "фарсом" и предложили диалог ради будущего россии без диктатуры.

Война •   •  22692 просмотра
Твои "выборы" давно уже превратились в полный фарс: Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон записали обращение к путину

После выборов россияне хотят мобилизовать до 300 тыс. украинцев на оккупированных территориях - журналист

россия планирует мобилизовать до 300 000 граждан Украины с оккупированных территорий после фейковых выборов для усиления своих вооруженных сил.

Война •   •  21468 просмотра
После выборов россияне хотят мобилизовать до 300 тыс. украинцев на оккупированных территориях - журналист