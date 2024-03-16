Силы обороны отбили прорыв российской ДРГ на Сумщине

В Сумской области Силы обороны остановили новую попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь границу Украины. Об этом рассказал председатель Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

По его словам, количество обстрелов со стороны врага значительно увеличилось - сейчас за сутки может раздаваться более 40 воздушных тревог.

"За последние дни количество воздушных тревог значительно возросло. И в среднем оно составляет в области в сутки 40 и более воздушных тревог. Таких показателей у нас не было, интенсивность налетов и обстрелов значительно возросла", - сказал он.

Артюх отметил, что городские власти подготовились к возможным действиям врага.

"Мы подготовили защитные сооружения, увеличили их количество. Безусловно, из-за обстрелов выезжают внутренне перемещенные в пределах области. Рассчитываем, что ситуация улучшится. Вооруженные силы активно защищают границу и воздух. Сегодня снова зашла диверсионная группа на севере области. Активным противодействием наших Сил обороны были уничтожены. Не дают наши Силы безопасности заходить на нашу территорию врагу. На этой неделе нанесены комбинированные удары по радиотехническим системам радио и телевидения. Руководством государства была поставлена задача по ускорению восстановления. В ближайшее время большинство таких радиотехнических средств будет восстановлено благодаря действиям технического персонала", - заявил он.

Ракетная атака рф на Сумы: 26 пострадавших, два человека погибли - ОВА