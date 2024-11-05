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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сикорский выразил разочарование отсутствием прогресса по эксгумации жертв Волынской трагедии

Сикорский выразил разочарование отсутствием прогресса по эксгумации жертв Волынской трагедии

Киев  •  УНН

06:47 • 8139 просмотра

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил разочарование отсутствием прогресса по эксгумации жертв Волынской трагедии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии пока нет прогресса. Об этом он сказал в интервью TVN24, пишет УНН.

Детали

Главу польской дипломатии спросили, удастся ли договориться с нынешней украинской властью относительно эксгумации жертв Волынской трагедии.

"Должен сказать, что я разочарован, потому что министр иностранных дел Украины пообещал мне прогресс в этом вопросе ко Дню всех святых (1 ноября - ред.). Прошло - прогресса нет", - отметил Сикорский.

"Единственное, что нам нужно, - это согласие на восстановление эксгумаций, которые были приостановлены в 2017 году", - подчеркнул он.

Институт национальной памяти просит правительство выделить средства на эксгумацию жертв Волынской трагедии4 октября 2024, 10:02 • 12239 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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