Сикорский выразил разочарование отсутствием прогресса по эксгумации жертв Волынской трагедии
Киев • УНН
Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил разочарование отсутствием прогресса по эксгумации жертв Волынской трагедии.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии пока нет прогресса. Об этом он сказал в интервью TVN24, пишет УНН.
Детали
Главу польской дипломатии спросили, удастся ли договориться с нынешней украинской властью относительно эксгумации жертв Волынской трагедии.
"Должен сказать, что я разочарован, потому что министр иностранных дел Украины пообещал мне прогресс в этом вопросе ко Дню всех святых (1 ноября - ред.). Прошло - прогресса нет", - отметил Сикорский.
"Единственное, что нам нужно, - это согласие на восстановление эксгумаций, которые были приостановлены в 2017 году", - подчеркнул он.
Институт национальной памяти просит правительство выделить средства на эксгумацию жертв Волынской трагедии4 октября 2024, 10:02 • 12239 просмотров