Сийярто снова приехал в рф и встретился с лавровым: о чем будут говорить

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не впервые приехал в россию во время полномасштабной войны рф против Украины. Он отметил, что Венгрия - на стороне мира. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Сийярто в Facebook.

"Последние тысячу дней окончательно доказали, что война в Украине не имеет решения на поле боя, поэтому искать решение следует за столом переговоров", — отметил Сийярто.

По его словам, разрыв дипломатических отношений делает невозможным решение путем переговоров, а следовательно, и завершение войны.

"Мы поддерживаем диалог, ведь только так можно достичь успеха миротворческой миссии", — добавил министр МИД Венгрии.

Не первый визит в россию

Сиярто уже посещал москву с начала полномасштабной войны в Украине. Его визиты регулярно вызывают критику. Он это объясняет стремлением к диалогу и решению энергетических вопросов, поскольку Венгрия в значительной степени зависит от российских энергоносителей. Однако такие шаги часто воспринимаются как демонстрация пророссийской позиции, идущей вразрез с общей политикой ЕС.

Напомним

Сийярто раскритиковал США за то, что они позволили Украине нанести удар по целям на территории россии с помощью американских дальнобойных ракет.