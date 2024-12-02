Сийярто снова приехал в рф и встретился с лавровым: о чем будут говорить

ukenru
Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
14:20 • 18590 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
13:11 • 40233 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
10:30 • 75218 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
09:31 • 106268 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
09:15 • 95377 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 132381 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 152262 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 165946 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 167855 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 153701 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

 • 75932 просмотра
ВСУ уничтожили почти 1800 оккупантов и 9 танков за сутки-Генштаб

ВСУ уничтожили почти 1800 оккупантов и 9 танков за сутки-Генштаб

 • 60543 просмотра
рф нанесла около 800 ударов по энергетике Сумщины-ОВА

рф нанесла около 800 ударов по энергетике Сумщины-ОВА

10:31 • 20628 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

11:18 • 38433 просмотра
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

12:24 • 29783 просмотра
публикации
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

09:31 • 106270 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 160730 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 157272 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 169807 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 179798 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

12:24 • 29783 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

11:18 • 38433 просмотра
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 105656 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 103995 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 106238 просмотра
Актуальное
Сийярто снова приехал в рф и встретился с лавровым: о чем будут говорить

Сийярто снова приехал в рф и встретился с лавровым: о чем будут говорить

Киев  •  УНН

 • 8170 просмотра

Read in English

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто совершил очередной визит в москву во время войны. Он заявил, что конфликт не имеет военного решения и призвал к переговорам с россией.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не впервые приехал в россию во время полномасштабной войны рф против Украины. Он отметил, что Венгрия - на стороне мира. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Сийярто в Facebook. 

"Последние тысячу дней окончательно доказали, что война в Украине не имеет решения на поле боя, поэтому искать решение следует за столом переговоров", — отметил Сийярто.

По его словам, разрыв дипломатических отношений делает невозможным решение путем переговоров, а следовательно, и завершение войны.

"Мы поддерживаем диалог, ведь только так можно достичь успеха миротворческой миссии", — добавил министр МИД Венгрии.

Не первый визит в россию

Сиярто уже посещал москву с начала полномасштабной войны в Украине. Его визиты регулярно вызывают критику. Он это объясняет стремлением к диалогу и решению энергетических вопросов, поскольку Венгрия в значительной степени зависит от российских энергоносителей. Однако такие шаги часто воспринимаются как демонстрация пророссийской позиции, идущей вразрез с общей политикой ЕС.

Напомним

Сийярто раскритиковал США за то, что они позволили Украине нанести удар по целям на территории россии с помощью американских дальнобойных ракет. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
peter-siiyartoПетер Сийярто
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина