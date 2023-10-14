Швеция должна присоединиться к НАТО уже в ноябре - Столтенберг

КИЕВ. 14 октября. УНН. Вероятно, Швеция присоединится к НАТО уже в ноябре. Такое мнение высказал глава альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил во внутреннем обращении к странам-членам НАТО, пишет шведское издание Dagens Nyheter со ссылкой на собственные дипломатические источники в Брюсселе, передает УНН.