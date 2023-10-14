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Швеція має приєднатись до НАТО вже у листопаді - Столтенберг

Швеція має приєднатись до НАТО вже у листопаді - Столтенберг

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Ймовірно, Швеція приєднається до НАТО вже у листопаді. Таку думку висловив глава альянсу Єнс Столтенберг. Про це він заявив у внутрішньому зверненні до країн-членів НАТО, пише шведське видання Dagens Nyheter з посиланням на власні дипломатичні джерела у Брюсселі, передає УНН.

Деталі 

У четвер, 12 жовтня, НАТО провело зустріч міністрів оборони у Брюсселі, на якій очільники оборонних відомств 29 країн сформували спільний фронт і закликали Туреччину та Угорщину схвалити вступ Швеції до Альянсу.

Після зустрічі голова НАТО Єнс Столтенберг розповсюдив внутрішнє повідомлення перед наступною важливою зустріччю. 

Зокрема, відомо, що 28-29 листопада відбудеться зустріч міністрів закордонних справ 31 країни НАТО. Швеція братиме участь у засіданнях Альянсу як запрошена країна з правом слова, проте без права голосу. У формулі вказано, що зустрічі відбуваються з міністрами країн НАТО "і міністром Швеції".

Ідентична формула застосовується напередодні зустрічі очільників МЗС. Проте у внутрішньому посланні до держав-членів генеральний секретар додав власне важливе повідомлення.

Він написав, що припускає, що міністри закордонних справ зустрінуться спільно в колі 32 країн. Тож, ймовірно, членство Швеції буде схвалене урядами Туреччини та Угорщини.

Доповнення

Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в угоді 10 липня перед самітом НАТО у Вільнюсі зауважив, що якнайшвидше подасть заявку Швеції на затвердження парламенту Туреччини. Уряд в Анкарі знову зібрався 1 жовтня, але не досяг остаточного рішення.

На тлі цього дипломати НАТО з кількох країн сумніваються у тому, чи справді політичні сигнали від інших союзників доходять до Ердогана та його найближчого оточення.

Послання ж голови НАТО державам-членам НАТО сприймається як чітке свідчення того, що Ердоган повинен діяти протягом наступних кількох тижнів.

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