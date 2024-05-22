Швеция хочет выделить 7 млрд долларов военной поддержки Украине в течение трех лет

Швеция в течение следующих трех лет будет оказывать Украине военную помощь по 2,3 миллиарда долларов ежегодно (или $7 млрд в целом), согласно новой программе, объявленной в среду. Об этом сообщает правительство страны, пишет УНН.

С целью усиления шведской поддержки Украины правительство и" Шведские демократы " соглашаются ввести рамочную программу военной поддержки Украины на 2024-2026 годы. Швеция увеличит поддержку, и на 2024-2026 годы на военную поддержку будет приходиться 75 миллиардов шведских крон, по 25 миллиардов шведских крон в год, - говорится в сообщении.

Детали

С этим предложением общая военная и гражданская поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 миллиардов шведских крон. Военная помощь Украине может, например, предоставляться в форме бесплатной передачи оборонного оборудования, финансовых взносов и финансовой поддержки на закупку оборонного оборудования.В правительстве отметили при этом, что эта программа может обременить государственные финансы на несколько лет и даже после 2026 года.

После вторжения россии в Украину ситуация с безопасностью в Европе является самой серьезной со времен Второй мировой войны. Это означает, что перевооружение внутри страны должно продолжаться одновременно с поддержкой Украины. Поэтому стороны сотрудничества также соглашаются, что поддержка Украины осуществляется таким образом, чтобы не подорвать развитие оборонного потенциала Швеции и не навредить другим необходимым реформам, - сообщили в правительстве Швеции.

Напомним

Украина и Швеция договорились углубить сотрудничество в ядерной отрасли для укрепления энергетической безопасности в Европе, включая разработку ядерного топлива западного производства для замены российских поставок и использование опыта Украины в поддержании стабильной работы атомной энергетики в военное время.