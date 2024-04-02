Швейцария заморозила лишь 5% от общей суммы российских активов в стране - Кулеба

Швейцария заморозила 8,2 миллиарда долларов российских активов, находящихся под санкциями, что составляет лишь 5% от общих российских активов в стране. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью SWI swissinfo.ch, пишет УНН.

Сейчас Швейцария заморозила активы российских лиц, попавших под санкции, на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (8,2 млрд долларов), что составляет лишь 5% от общей суммы российских активов в стране, которая оценивается в 150 млрд швейцарских франков. Мы считаем, что Швейцария имеет возможность сделать больше. Такие действия дадут понять, что агрессия неприемлема и что все должны соблюдать правила. Это будет мощным сдерживающим фактором для любой страны, которая соблазнится начать вооруженную агрессию - сказал Кулеба.

Также, по его словам, согласно информации украинской стороны, Швейцария заблокировала около 15 миллиардов долларов (13,6 миллиарда швейцарских франков) российских активов, как частных, так и суверенных.

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