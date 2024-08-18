Швейцария предлагает 50 тыс. франков за идею очистки озер от боеприпасов

Министерство обороны Швейцарии предлагает 50 тысяч франков (более 57 тысяч долларов) за лучшую идею по очистке местных озер от боеприпасов. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

Речь идет о боеприпасах, возраст которых в некоторых случаях превышает 100 лет. Они могли быть затоплены при списании или обнаружении дефектов, а в случае с озером Ротзе в кантоне Люцерн - впоследствии катастрофического взрыва на армейском складе, когда на дне оказались ручные гранаты - около 8600 штук до сих пор там.

В течение многих лет швейцарские военные использовали озера как свалки для старых боеприпасов, считая, что там их можно безопасно утилизировать.

Только в одном Фирвальдштеттском озере находится примерно 3300 тонн боеприпасов, а в водах Невшательского озера - 4500 тонн.

Некоторые боеприпасы находятся на глубине от 150 до 220 метров, но другие могут лежать только на глубине 6-7 метров.

Теперь швейцарское оборонное ведомство предлагает денежное вознаграждение за лучшую идею, как их извлечь.

Три лучшие идеи относительно безопасного и экологичного способа изъятия боеприпасов разделят между собой призовой фонд - но ожидается, что операция по спасению будет стоить миллиарды.

Оценка возможных методов утилизации, проведенная в 2005 году, показала, что все предложенные решения по изъятию боеприпасов представляют серьезные риски для чувствительных экосистем озер.

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