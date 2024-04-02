Шуляк призывает парламент немедленно принять ряд законопроектов по местному самоуправлению

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sluga-narodaСлуга народа
verkhovna-radaВерховная Рада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  42717 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  114929 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  114448 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  117239 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  163909 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  106726 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228959 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192837 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191603 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  437923 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Новости по теме
Шуляк призывает парламент немедленно принять ряд законопроектов по местному самоуправлению

Шуляк призывает парламент немедленно принять ряд законопроектов по местному самоуправлению

  •  9897 просмотра
Для ударов по российским НПЗ Украина использует дроны с искусственным интеллектом - CNN

Для ударов по российским НПЗ Украина использует дроны с искусственным интеллектом - CNN

  •  10613 просмотра
В Реестр убытков может быть подано от 6 до 8 млн заявлений на возмещение - нардеп

В Реестр убытков может быть подано от 6 до 8 млн заявлений на возмещение - нардеп

  •  10767 просмотра
Сегодня в Гааге представители 57 стран будут обсуждать "восстановление справедливости для Украины"

Сегодня в Гааге представители 57 стран будут обсуждать "восстановление справедливости для Украины"

  •  13081 просмотра
Госдолг Украины приблизился к 5,5 трлн грн

Госдолг Украины приблизился к 5,5 трлн грн

  •  11087 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

  •  60026 просмотра
Президент Ирана заявил, что атака Израиля в Сирии "не останется без ответа"

Президент Ирана заявил, что атака Израиля в Сирии "не останется без ответа"

  •  10256 просмотра
В использовании Starlink россияне почувствуют трудности - Федоров

В использовании Starlink россияне почувствуют трудности - Федоров

  •  11682 просмотра
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
Эксклюзив

  •  42717 просмотра
На Сумщине взрывотехники обезвредили боевую часть вражеского "шахеда"

На Сумщине взрывотехники обезвредили боевую часть вражеского "шахеда"

  •  10956 просмотра

Популярные

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

  •  60026 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

  •  113391 просмотра
Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб

Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб

  •  30658 просмотра
Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

  •  104153 просмотра
В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов

В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов

  •  101380 просмотра

Публикации

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

  •  60026 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

  •  113391 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  163909 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  437923 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  410337 просмотра

Шуляк призывает парламент немедленно принять ряд законопроектов по местному самоуправлению

Елена Шуляк, председатель партии "Слуга народа", призвала Парламент немедленно принять ряд законопроектов о местном самоуправлении, включая законы о демократии на местном уровне, органы самоорганизации населения, прозрачность местной власти и публичные консультации, которые являются частью программы Украинского фонда.

Общество •   •  9897 просмотра
Шуляк призывает парламент немедленно принять ряд законопроектов по местному самоуправлению

Для ударов по российским НПЗ Украина использует дроны с искусственным интеллектом - CNN

Украина начала использовать беспилотники с искусственным интеллектом для обхода российской противовоздушной обороны и точных ударов по российским энергетическим объектам, таким как нефтеперерабатывающие заводы, нанося удар по военной экономике россии.

Война •   •  10613 просмотра
Для ударов по российским НПЗ Украина использует дроны с искусственным интеллектом - CNN

В Реестр убытков может быть подано от 6 до 8 млн заявлений на возмещение - нардеп

Ожидается, что в международный Реестр убытков для Украины (RD4U) поступит от 6 до 8 миллионов заявлений о возмещении убытков, причиненных российской агрессией, от частных лиц, предприятий и правительства.

Война •   •  10767 просмотра
В Реестр убытков может быть подано от 6 до 8 млн заявлений на возмещение - нардеп

Сегодня в Гааге представители 57 стран будут обсуждать "восстановление справедливости для Украины"

Представители 57 стран мира обсудят сегодня на конференции в Гааге тему "Восстановление справедливости для Украины" с целью преодоления безнаказанности и предоставления компенсаций жертвам преступлений россии.

Война •   •  13081 просмотра
Сегодня в Гааге представители 57 стран будут обсуждать "восстановление справедливости для Украины"

Госдолг Украины приблизился к 5,5 трлн грн

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало марта достиг 5,49 триллиона гривен или 143,69 миллиарда долларов США, из которых 69,67% приходится на внешний долг, а 30,33% - на внутренний.

Экономика •   •  11087 просмотра
Госдолг Украины приблизился к 5,5 трлн грн

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

Дроны атаковали территорию предприятия, расположенного в городе Елабуга в Татарстане. На атакованном предприятии происходило производство дронов.

Война •   •  60026 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

Президент Ирана заявил, что атака Израиля в Сирии "не останется без ответа"

Иран пообещал отомстить за смертоносный удар по консульству в Дамаске, который связывают с Израилем.

Новости Мира •   •  10256 просмотра
Президент Ирана заявил, что атака Израиля в Сирии "не останется без ответа"

В использовании Starlink россияне почувствуют трудности - Федоров

Украина работает над тем, чтобы ограничить функциональность Starlink для россиян, продолжая при этом пользоваться ею, поскольку россияне начали нелегально получать терминалы Starlink из третьих стран.

Война •   •  11682 просмотра
В использовании Starlink россияне почувствуют трудности - Федоров

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

По словам народного депутата Михаила Цимбалюка, блокирование налоговых накладных стало серьезной проблемой, угрожающей национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.

Экономика •   •  42717 просмотра
Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

На Сумщине взрывотехники обезвредили боевую часть вражеского "шахеда"

Взрывотехники полиции обезвредили боевую часть беспилотника "шахед", который местный житель нашел на опушке возле села в Сумской области.

Война •   •  10956 просмотра
На Сумщине взрывотехники обезвредили боевую часть вражеского "шахеда"