Шуляк призывает парламент немедленно принять ряд законопроектов по местному самоуправлению

Верховной Раде предлагают немедленно принять ряд законопроектов относительно местного самоуправления. Речь идет о проектах закона о народовластии на уровне местного самоуправления, об органах местной самоорганизации населения и о публичных консультациях, который является частью программы Ukraine Facility. Об этом во время открытого диалога "Реформа местного самоуправления: 10 лет на марше" заявила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает УНН.

Детали

Как отметила Шуляк, на сегодня не хватает влияния обычного жителя на все те решения, которые должны приниматься на уровне общины.

Поэтому сейчас мы иногда видим, как переводится брусчатка, иногда даже спекулируют на вопросах доступности, безбарьерности. Мы видим как программа "Защитник города" финансируется меньше, чем программа развития туризма. Мы видим как тратятся средства на обустройство кабинетов чиновников. И это как раз о том, что в парламенте есть ряд законопроектов, которые нужно принимать немедленно для того, чтобы общины, жители могли использовать все инструменты в различных процессах, касающихся принятия решений - сказала Шуляк.

Шуляк отметила, что речь идет, в частности, о законопроектах №7283 о народовластии на уровне местного самоуправления; №6319 об органах местной самоорганизации населения; №6401 о прозрачности работы органов местного самоуправления, который находится на подписи у президента Владимира Зеленского, а также законопроект №4254 о публичных консультациях, который стал частью украинского плана Ukraine Facility.

Напомним

Законопроект о местных администрациях готовится к рассмотрению в Верховной Раде. Он устанавливает административный надзор за решениями органов местного самоуправления и предлагает новый механизм отбора и назначения глав местных государственных администраций.

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