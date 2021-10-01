В Штутгарте произошел масштабный пожар на автобусной станции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Штутгарте произошла крупная на автобусной станции. Отмечают, что это также повлияет на движение автобусов в пятницу, 1 октября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Stuttgarter Zeitung.
Детали
Жители рассказывают, что на автобусной станций были слышны взрывы и поднялся густой слой темного дыма. По словам спасателей, вогнес охвачено 10 автобусов. 150 пожарных атвомобиля работали на месте происшествия.
Большое автобусное депо SSB расположен посреди промышленного парка Гайсбурга. Территория простирается к месту бывшего угольного хранилища электростанции Гайсбург. Работы по тушению должны продолжаться всю ночь. Убытки составят миллионы.
Напомним
В киевском Гидропарке произошел пожар, в результате которого погиб человек.