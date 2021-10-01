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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110745 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 107652 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106680 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Штутгарте произошел масштабный пожар на автобусной станции

В Штутгарте произошел масштабный пожар на автобусной станции

Киев  •  УНН

 • 21094 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Штутгарте произошла крупная на автобусной станции. Отмечают, что это также повлияет на движение автобусов в пятницу, 1 октября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Stuttgarter Zeitung.

Детали

Жители рассказывают, что на автобусной станций были слышны взрывы и поднялся густой слой темного дыма. По словам спасателей, вогнес охвачено 10 автобусов. 150 пожарных атвомобиля работали на месте происшествия.

Большое автобусное депо SSB расположен посреди промышленного парка Гайсбурга. Территория простирается к месту бывшего угольного хранилища электростанции Гайсбург. Работы по тушению должны продолжаться всю ночь. Убытки составят миллионы.

Напомним

В киевском Гидропарке произошел пожар, в результате которого погиб человек.

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