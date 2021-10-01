У Штутгарті сталася масштабна пожежа на автобусній станції

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Жителі розповідають, що на автобусній станціх було чутно вибухи і здійнявся густий шар темного диму. За словами рятувальників, вогнес охоплено 10 автобусів. 150 пожежних атвомобілів працювали на місці події.

Велике автобусне депо SSB розташоване посеред промислового парку Гайсбурга. Територія простягається до місця колишнього вугільного сховища електростанції Гайсбург. Роботи з гасіння повинні тривати всю ніч. Збитки становитимуть мільйони.

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