Шольц об ударе по Днепру новой ракетой рф: "опасная эскалация", но недостаточно, чтобы предоставить Украине "Таурусы"

Канцлер Германии Олаф Шольц решительно осудил использование российской ракеты средней дальности против Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на Tagesschau.

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Он назвал опасной эскалацией недавний российский удар по Днепру ракетой средней дальности, имеющей все характеристики межконтинентальной.

Все видят, насколько опасна эта война, исходя из последней эскалации. Это также касается и размещения северокорейских солдат на стороне России, которые сейчас участвуют в этой войне и умирают за имперскую мечту путина