Шольц об ударе по Днепру новой ракетой рф: "опасная эскалация", но недостаточно, чтобы предоставить Украине "Таурусы"
Киев • УНН
Канцлер Германии осудил использование российской ракеты против Украины и участие северокорейских солдат в войне. Шольц подтвердил поддержку Украины, но отказался предоставлять "Таурус" из-за риска прямой конфронтации НАТО с рф.
Канцлер Германии Олаф Шольц решительно осудил использование российской ракеты средней дальности против Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на Tagesschau.
Детали
Он назвал опасной эскалацией недавний российский удар по Днепру ракетой средней дальности, имеющей все характеристики межконтинентальной.
Все видят, насколько опасна эта война, исходя из последней эскалации. Это также касается и размещения северокорейских солдат на стороне России, которые сейчас участвуют в этой войне и умирают за имперскую мечту путина
Он заявил, что хотя Германия остается решительным сторонником Украины, однако, как и раньше, крылатые ракеты "Таурус" не будут доставлены в Украину.
Необходимо избегать прямой конфронтации между НАТО и россией
Напомним
По словам президента Владимира Зеленского, ударом баллистической ракетой по Днепру кремлевский диктатор владимир путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны.
Запад пока не подтверждает использование рф межконтинентальной ракеты во время атаки на Украину - ABC News21 нояб. 2024, 11:45 • 15067 просмотров