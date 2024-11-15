Шольц и путин провели первый телефонный разговор за последние два года

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, передает УНН.

"...Олаф Шольц и президент России Владимир Путин в течение часа разговаривали по телефону в пятницу днем", - сообщил Reuters источник в правительстве Германии в пятницу.

Последний раз лидеры общались непосредственно в декабре 2022 года.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в прошлом месяце заявила, что путин не желает говорить с Шольцом о посредничестве в мире в Украине, и раскритиковала его за то, что он отклонил инициативы для переговоров.

Шольц и путин планируют первый за почти два года телефонный разговор - Bloomberg