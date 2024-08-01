Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с новоназначенным послом Словакии в Украине Павелом Виздала. Он отметил, что санкции Украины против российских компаний не представляют угрозы энергетической безопасности Братиславы. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, передает УНН.

Пригласил на встречу новоназначенного посла Словакии в Украине Павела Виздала. Еще раз подчеркнул, что санкции Украины против российских компаний не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии - написал Шмыгаль.

Он указал, что Украина остается надежным партнером и никоим образом не нарушает соглашение об Ассоциации с ЕС.

В то же время россия продолжает заниматься энергетическим шантажом. «Любая зависимость от российской нефти, газа или других товаров - это огромный риск абсолютно для всех европейских стран», - добавил Шмыгаль.

Премьер указал, что Украина вместе с европейскими партнерами готова к реализации проектов, которые усилят энергетическую безопасность Украины и ЕС.

Также продолжается работа над планом совместных консультаций правительств Украины и Словакии, которые планируются на октябрь.

Дополнение

Также Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Он указал, что реакция Словакии и Венгрии политизирована, а Украина открыта к сотрудничеству.