Шмыгаль обсудил с Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество Украины с Турцией

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Во время рабочего визита в Турецкую Республику 30 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также в сфере транспорта и оборонно-промышленного комплекса. Об этом с ссылкой на пресс-службу украинского правительства сообщает УНН.