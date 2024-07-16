"Чешская инициатива" уже действует. Первые 50 тыс. снарядов уже поступили в Украину, часть этих боеприпасов прямо сейчас на линии фронта уничтожает российских оккупантов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с премьером Чехии Петром Фиалой, передает корреспондент УНН.

Еще один постоянный пункт диалога - это реализация чешской инициативы по поставкам боеприпасов для Украины. Эта инициатива уже действует, первые 50 тыс. снарядов уже поступили в Украину, часть этих боеприпасов прямо сейчас на линии фронта уничтожает российских оккупантов, - сказал Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что Украина надеется на совместные проекты в производстве боеприпасов на территории Чехии.

«Есть хорошие перспективы и надеемся на совместные проекты в производстве боеприпасов на территории Чехии, или в безопасных местах в Украине, а также совместный ремонт вертолетов типа Ми на территории Чехии», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Президент Чехии Петр Павел сообщал, что Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года - по 80-100 тысяч боеприпасов ежемесячно.