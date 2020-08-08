Шмыгаль назвал критику карантина со стороны представителей местной власти "политической"

"Большинство людей понимает опасность и понимает, что ограничения должны быть. Вопрос: какие это должны быть ограничения, в каких количествах, пределах и так далее? Те вещи, о которых вы говорите, когда двое мэров выразили несогласие. Они имеют право выражать несогласие. Это политические фигуры. Они проявляют политическую активность на фоне предвыборного процесса. Но в то же время государство имеет в руках все инструменты для того, чтобы процесс был управляемый", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства, ранее возглавлявший Ивано-Франковскую областную государственную администрацию, добавил, что большинство мэров городов, по его мнению, являются "очень ответственными людьми".

"Заявления мэров, по моему мнению, являются политическими. В целом с мэрами у нас есть диалог, конструктивное сотрудничество. Мы не один селектор вместе провели, со многими мэрами сотрудничаем. Моя история и на посту премьер-министра началась с регионов. И я понимаю и ответственность мэров, их психологию и подходы их к работе", - утверждает он.

Напомним, с 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, когда все регионы будут разделены по цветам, в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Отметим, что власти Тернополя и власти Луцка, которые ранее были в "красной" зоне, выступали против усиления карантина.