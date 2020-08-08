Шмигаль назвав критику карантину з боку представників місцевої влади “політичною”

“Більшість людей розуміє небезпеку і розуміє, що обмеження мають бути. Питання: які це мають бути обмеження, в яких кількостях, межах і так далі? Ті речі, про які ви говорите, коли двоє мерів висловили незгоду. Вони мають право висловлювати незгоду. Це політичні фігури. Вони проявляють політичну активність на фоні передвиборчого процесу. Але в той же час держава має в руках всі інструменти для того, щоб процес був керований”, — сказав Шмигаль.

Голова уряду, який раніше очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію, додав, що більшість мерів міст, на його думку, є “дуже відповідальними людьми”.

“Заяви мерів є, на мою думку, політичними. Загалом з мерами у нас є діалог, конструктивна співпраця. Ми не один селектор разом провели, з багатьма мерами співпрацюємо. Моя історія і на посаді прем’єр-міністра почалася з регіонів. І я розумію і відповідальність мерів, їхню психологію і підходи їхні до роботи”, — стверджує він.

Нагадаємо, з 1 по 31 серпня в Україні продовжено адаптивний карантин, коли всі регіони будуть поділені за кольорами, відповідно до епідеміологічної ситуації.

Зазначимо, що влада Тернополя та влада Луцька, які раніше були у "червоній" зоні, виступали проти посилення карантину.