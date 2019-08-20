Шесть клубов примут участие в предстоящем сезоне УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня завершился прием заявок от клубов, желающих принять участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги, сообщает УНН со ссылкой на УХЛ.
Ранее были поданы заявки от 5 клубов (“Белого Барса”, “Днепра”, “Донбасса”, “Кременчуга” и “Ледяных Волков”), к которым сегодня официально присоединился МХК “Динамо”.
“Мы очень рады приветствовать МХК” Динамо “в нашем пуле участников предстоящего сезона. Харьков — важный город для всего украинского хоккея, с огромными традициями и историей. Таким образом, нам удалось сохранить всех участников прошлого сезона, и впервые за долгое время в двух сезонах подряд сыграет один и тот же состав команд”, — отметил генеральный директор Украинской хоккейной лиги Сергей Варламов.
Напомним, что бывший хоккеист сборной Латвии будет выступать в чемпионате Украины.